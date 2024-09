Tragedia ad Agrigento, medico agrigentino cade dal terrazzo e muore

Condividi

Seppur le notizie sono frammentarie la dinamica sembra essere la seguente. Un medico agrigentino in pensione, Angelo Castellana di 71 anni, nel pomeriggio di oggi era intendo a tagliare alcune siepi della terrazza di casa sua, in via Matteotti. Non si sa ancora il perchè, sembra che il medico, stimato e conosciuto in città, sia scivolato ed è caduto dal terrazzo. L’impatto è stato violentissimo tanto che per il dott. Castellana non c’è stato nulla da fare.