Tragedia a Vulcano, auto precipita in mare: muore un uomo di 90 anni

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Dramma sull’isola di Vulcano, nelle Eolie, dove un uomo di 90 anni ha perso la vita dopo essere finito in mare a bordo della propria automobile.

A dare l’allarme sono stati i carabinieri, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse anche per le difficoltà legate al trasferimento sull’isola.

La squadra dei vigili del fuoco di Lipari ha raggiunto Vulcano con il supporto della Capitaneria di porto. Per le ricerche sono stati mobilitati anche i reparti specializzati, compreso il Nucleo elicotteri con i sommozzatori.

I soccorritori hanno individuato il veicolo in acqua e, all’interno dell’abitacolo, hanno trovato il corpo senza vita del novantenne.

Restano da accertare le circostanze che hanno provocato la fuoriuscita dell’auto e la successiva caduta in mare. Gli accertamenti sono affidati alle autorità competenti.