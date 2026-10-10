Tragedia a Trieste, muore a 34 anni Giuseppe Schembri: era originario di Licata

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Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Giuseppe Schembri, 34 anni, licatese trasferitosi da circa un anno a Trieste. Il giovane viaggiava in moto quando si è scontrato con un autobus.

La tragedia si è consumata nel cuore della notte, intorno all’1.45, in via Alberti, all’uscita della galleria San Vito.

Secondo una prima ricostruzione, Schembri stava attraversando la galleria e avrebbe sorpassato un’automobile poco prima di immettersi in via Alberti. Proprio in quel frangente avrebbe perso il controllo della motocicletta.

La corsa è proseguita contro alcuni cassonetti dei rifiuti collocati lungo la strada, prima del violento impatto con un autobus di linea, fermo al semaforo in direzione del deposito.

Per il 34enne non c’è stato nulla da fare. Le gravi lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

La notizia della morte di Giuseppe Schembri rappresenta un dramma per la comunità di origine del giovane, Licata, dalla quale si era allontanato circa un anno fa per trasferirsi in Friuli-Venezia Giulia.