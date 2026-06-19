Tragedia a Siracusa: perde la vita un 15enne dopo uno scontro tra scooter, grave un 18enne

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Una notte drammatica quella vissuta a Siracusa, dove un ragazzo di appena 15 anni è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo viale Epipoli, una delle principali arterie della zona periferica della città.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 2 del mattino. Per cause ancora in fase di accertamento, due scooter si sarebbero scontrati frontalmente, dando origine a un impatto particolarmente violento.

Il 15enne è stato soccorso immediatamente dal personale sanitario e trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche e, nonostante i tentativi dei medici, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un ragazzo di 18 anni che si trovava alla guida dell’altro mezzo coinvolto. Il giovane è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Umberto I, dove resta sotto stretta osservazione medica con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La comunità siracusana è sotto shock per una tragedia che ha spezzato la vita di un adolescente e che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale tra i più giovani.

(Foto di siracusaoggi.it)