Tragedia a Seccagrande: muore in moto il pizzaiolo Domenico Smeraglia

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Dramma sulle strade di Seccagrande, dove un incidente stradale è costato la vita a Domenico Smeraglia, 48 anni, molto conosciuto a Ribera per la sua attività e la sua grande passione per le moto.

L’uomo si trovava alla guida della sua motocicletta quando, per motivi ancora in fase di ricostruzione, si è verificato uno scontro con un’Audi. L’impatto è stato violentissimo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i soccorsi, insieme all’elisoccorso, ma per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

A occuparsi dei rilievi e degli accertamenti sono i Arma dei Carabinieri, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

La notizia della morte di Domenico Smeraglia ha gettato nello sconforto l’intera comunità riberese. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici, conoscenti e cittadini che lo ricordano come una persona generosa, sempre disponibile e con il sorriso sulle labbra.

Tra i primi a esprimere vicinanza alla famiglia è stato il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, che ha parlato di un “uomo perbene e grande lavoratore”, definendolo affettuosamente “un gigante buono”.

Anche Margherita La Rocca Ruvolo ha voluto ricordare Smeraglia con un messaggio di cordoglio, sottolineando il suo amore per la vita e il vuoto lasciato dalla sua improvvisa scomparsa.

Sui social, tanti amici hanno voluto dedicargli un ultimo pensiero, ricordando la sua passione per le due ruote e il carattere solare che lo aveva reso amico di tutti.