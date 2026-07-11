Tragedia a Santa Margherita di Belice: trovato senza vita il pensionato scomparso

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Si è conclusa con un tragico epilogo la vicenda di Giovanni Di Giovanna, il pensionato di 70 anni di cui si erano perse le tracce dalla mattina di venerdì. L’uomo è stato rinvenuto privo di vita nelle vicinanze del cimitero di Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento.

Il ritrovamento è avvenuto al termine delle ricerche coordinate dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del settantenne e chiarire le circostanze del decesso.

L’allarme era scattato dopo la denuncia presentata dai familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo, che si era allontanato dalla propria abitazione senza portare con sé il telefono cellulare. Immediatamente era stata attivata una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto i militari dell’Arma, i vigili del fuoco e i volontari del Dipartimento regionale della Protezione civile. Le perlustrazioni sono state effettuate anche dall’alto con l’ausilio di droni.

Nelle ore successive alla scomparsa, i parenti avevano rivolto un appello alla cittadinanza, chiedendo a chiunque avesse notato il settantenne o fosse in possesso di informazioni utili di contattare le autorità.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Saranno gli esami disposti dalla Procura a fare luce sulle cause della morte. Al momento non è stato ancora stabilito se sarà necessario procedere con l’autopsia.