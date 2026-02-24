Tragedia a Ribera, muore dopo la caduta da un albero: aperta un’inchiesta

Condividi

Non ce l’ha fatta Maricel Nicolae Neagu, conosciuto da tutti come Marcello, l’agricoltore rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi dopo una caduta da un albero in contrada Magone, a Ribera. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa sette metri mentre stava lavorando. Determinante, purtroppo, il grave trauma cranico riportato nell’impatto.

Dopo i primi soccorsi, era stato trasferito d’urgenza all’Ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è deceduto nel pomeriggio di ieri nonostante gli sforzi dei medici.

Marcello lascia la moglie, Efi Liliana, e un figlio adolescente, Maricel. Una tragedia che colpisce una famiglia già profondamente segnata dal dolore: lo scorso anno avevano perso la figlia di nove anni, Elisabetta Maria, a causa di una malattia incurabile.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe salito su una scala per raggiungere un pino e, una volta in quota, si sarebbe arrampicato con una motosega. Per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso l’equilibrio, precipitando al suolo. Al momento dell’incidente stava lavorando in una villetta insieme ad altre due persone.