Tragedia a Racalmuto, malore alla guida: donna muore dopo lo schianto contro un muro

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Tragedia nel primo pomeriggio a Racalmuto, dove una donna di 60 anni, V.M., ha perso la vita in un incidente stradale autonomo.

La donna era alla guida di una minicar elettrica in via Palma, traversa di via Garibaldi, quando avrebbe accusato un improvviso malore. Il mezzo, ormai fuori controllo, è finito contro un muro. Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, vista la gravità della situazione, è stato allertato anche l’elisoccorso. Ogni tentativo di soccorso, però, si è rivelato purtroppo inutile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i Carabinieri della Radiomobile di Canicattì e della locale stazione. Saranno i militari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e ad accertare cosa sia accaduto nei momenti precedenti allo schianto.