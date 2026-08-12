Tragedia a Punta Bianca: uomo muore in mare, inutili i soccorsi

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Dramma nelle acque di Punta Bianca, dove un uomo di circa 50 anni ha perso la vita nel corso della giornata. Il decesso sarebbe avvenuto dopo un improvviso malore accusato mentre il cinquantenne si trovava in mare per una nuotata.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni presenti che hanno notato l’uomo in difficoltà. In pochi minuti sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e l’elisoccorso, oltre agli uomini della Capitaneria di Porto.

I tentativi di soccorso non hanno purtroppo permesso di salvare la vita al bagnante. Il corpo è stato recuperato dalla Capitaneria e trasferito a bordo di una motovedetta verso il porto di Porto Empedocle.

Come disposto dall’Autorità giudiziaria, sarà eseguita un’ispezione cadaverica per stabilire con maggiore precisione le cause della morte e chiarire ogni aspetto della vicenda.

La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente. Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’accertamento, l’uomo si trovava sulla spiaggia insieme alla moglie prima di entrare in acqua.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la sequenza dei fatti e comprendere cosa sia accaduto negli attimi precedenti al malore.