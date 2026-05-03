Tragedia a Palermo: muore motociclista dopo scontro con auto a noleggio

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Grave incidente stradale nel pomeriggio a Palermo, dove un uomo ha perso la vita in seguito a uno scontro tra uno scooter e un’automobile. La vittima è Dario Matranga, 36 anni, che viaggiava a bordo della sua Vespa lungo via Libertà, all’altezza dell’incrocio con viale Lazio.

Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto a noleggio su cui si trovavano due turisti. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori del 118.

Il motociclista è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, ma nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.