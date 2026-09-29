Tragedia a Palermo, ciclista travolto e ucciso da un tir

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Tragedia a Palermo, dove un giovane ciclista ha perso la vita dopo essere stato travolto da un tir all’incrocio tra viale Strasburgo e via Belgio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella a una bicicletta elettrica quando sarebbe stata investita dal mezzo pesante durante una manovra di svolta. Il ciclista è rimasto schiacciato sotto il tir.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso è risultato purtroppo inutile. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.

È stato richiesto anche l’intervento del medico legale per l’ispezione cadaverica. Soltanto al termine degli accertamenti i Vigili del fuoco del Comando provinciale potranno procedere alla rimozione del tir e alla successiva liberazione della carreggiata.

Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.