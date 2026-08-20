Tragedia a Palermo, bambina di 4 anni muore: si indaga sulla difterite

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Una bambina di quattro anni è morta all’Ospedale dei Bambini di Palermo dopo un rapido aggravamento delle sue condizioni di salute. Secondo quanto riferito dalla struttura sanitaria, tra le ipotesi sulla causa del decesso c’è quella di una grave infezione da difterite. La conferma definitiva dovrà arrivare dagli accertamenti diagnostici e dagli esami disposti dopo la morte.

La piccola, secondo le prime informazioni, non era stata sottoposta alle vaccinazioni previste per la sua età. Un elemento che è ora al centro degli approfondimenti della Procura di Palermo, che ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia.

I primi sintomi si erano manifestati alcuni giorni fa, con febbre, vomito e mancanza di appetito. La bambina era stata accompagnata in ospedale e, dopo gli accertamenti effettuati dai sanitari, era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ai genitori era stato comunque raccomandato di tornare immediatamente al pronto soccorso nel caso in cui le sue condizioni fossero peggiorate.

Il quadro clinico, però, è successivamente precipitato. La febbre è rimasta alta nonostante i farmaci e la bambina è stata nuovamente accompagnata in ospedale. Nel corso degli ulteriori accertamenti sarebbe emerso che non aveva ricevuto la vaccinazione contro la difterite.

Con il peggioramento delle condizioni, la piccola è stata trasferita in terapia intensiva pediatrica all’ospedale Di Cristina. Nonostante gli interventi dei medici e i tentativi di salvarle la vita, è deceduta.

La vicenda è stata segnalata alla Procura, che ha affidato ai carabinieri il compito di acquisire la documentazione sanitaria. Gli investigatori dovranno ricostruire le diverse fasi della vicenda e verificare se il percorso assistenziale seguito dalla bambina sia stato corretto.

«Abbiamo fatto tutto il possibile per salvare la bambina dal momento in cui è stata presa in carico», ha dichiarato il direttore sanitario dell’ospedale Civico, Domenico Cipolla, spiegando che da diversi anni non si registravano casi analoghi.

La difterite è una malattia infettiva potenzialmente molto grave e, nei casi più severi, può avere conseguenze letali. Per questo la vaccinazione contro la difterite rientra tra quelle obbligatorie previste per l’infanzia, insieme, tra le altre, alle vaccinazioni contro tetano, pertosse, poliomielite ed epatite B.

Saranno ora gli esami dell’Istituto superiore di sanità e l’autopsia a stabilire con certezza la causa della morte. Parallelamente, l’inchiesta della Procura dovrà accertare ogni elemento utile a chiarire una tragedia che ha profondamente colpito la comunità palermitana.