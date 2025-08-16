Tragedia a Mollarella, muore in un incidente un giovane 31enne

Condividi

Ha lottato tra la vita e la morte, alla fine non ha avuto scampo: il motociclista coinvolto in un incidente nel pomeriggio di oggi lungo il litorale di Mollarella, a Licata, è morto a seguito delle ferite riportate durante il sinistro

L’uomo, Calogero Domenico Cavaleri, un licatese di 31 anni emigrato per lavoro in Germania, si trovava nella sua città natìa per passare un breve periodo di vacanza. Oggi molto probabilmente stava andando al mare a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi della rotatoria della provinciale che conduce a Mollarella, si è scontrato con una autovettura che proveniva in senso opposto.

Ai soccorritori le condizioni del giovane sono sembrate subito disperate e sul posto, nel giro di pochi minuti, è anche atterrato un elicottero del 118. Medici ed infermieri, nel tentativo di salvargli la vita, hanno praticato ancora con la vittima sul selciato tutte le manovre rianimatorie, ma non c’è stato nulla da fare.

Ad eseguire i rilievi, sulla provinciale, sono gli agenti del commissariato di polizia di Licata.