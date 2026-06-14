Tragedia a Licata, muore una bambina di 7 anni dopo un malore in mare

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Dramma nel pomeriggio sulla spiaggia di Marianello, a Licata, dove una bambina di sette anni, residente a Ravanusa, ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in acqua.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di soccorso e tentato a lungo di rianimare la piccola direttamente sulla battigia. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

La bambina è stata quindi trasportata a bordo dell’elicottero con destinazione l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Durante il trasferimento, però, le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate. Nonostante gli sforzi del personale medico, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha profondamente colpito le comunità di Licata e Ravanusa. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il malore. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a fare piena luce sull’accaduto.