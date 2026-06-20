Tragedia a Licata, martedì l’autopsia sulla piccola Ginevra: si cercano le cause del decesso

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Sarà effettuata martedì 23 giugno, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l’autopsia sul corpo della piccola Ginevra, la bambina di sette anni residente a Ravanusa morta nei giorni scorsi sulla spiaggia di Marianello, a Licata.

L’incarico per l’esame autoptico è stato conferito dalla Procura di Agrigento al medico legale Alberto Alongi. L’accertamento servirà a fare piena luce sulle cause della morte della bambina, avvenuta dopo un improvviso malore mentre si trovava al mare insieme ai genitori.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e l’arrivo dell’elisoccorso, ogni tentativo di salvare la piccola si è rivelato vano. La tragedia ha profondamente colpito le comunità di Ravanusa e Licata, che si sono strette attorno alla famiglia in queste ore di grande dolore.

Una volta conclusi gli accertamenti medico-legali, la salma sarà restituita ai familiari per consentire l’organizzazione delle esequie e l’ultimo saluto alla bambina.