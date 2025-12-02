Tragedia a Licata: anziana trovata senza vita nella sua abitazione a Piano Quartiere

Condividi

È stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione una donna anziana residente in Piano Quartiere. La tragica scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, 2 dicembre 2025, dopo l’allarme lanciato dai familiari e dai vicini di casa, preoccupati perché la donna non rispondeva alle chiamate da tutta la giornata di ieri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso per consentire l’accesso all’interno dell’abitazione. Una volta entrati, i pompieri hanno trovato l’anziana ormai priva di vita. A constatare il decesso è stato il medico legale, giunto insieme al personale del 118 in servizio presso il Pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero segni di effrazione o elementi che facciano pensare a cause diverse da un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti medici a chiarire l’esatta dinamica del decesso.

L’intera comunità del quartiere è rimasta scossa dalla notizia. I vicini, che conoscevano bene la donna, hanno raccontato la sua quotidianità tranquilla e il suo carattere riservato. La mancanza di risposte alle chiamate aveva fin da subito generato forti timori, che purtroppo si sono rivelati fondati.

Le autorità competenti stanno completando le procedure di rito. La salma è stata messa a disposizione dei familiari.