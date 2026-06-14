Tragedia a Lanzarote: coppia siciliana perde la vita in un violento schianto con un autobus, ferito il figlio di sei anni

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Drammatico incidente stradale a Lanzarote, nelle Isole Canarie, dove hanno perso la vita Giuseppe Lombardo, 30 anni, originario di Fondachelli Fantina, in provincia di Messina, e la sua compagna Marta Copete Alvarez.

La coppia viaggiava insieme al figlio di sei anni quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto sulla quale si trovavano si è scontrata frontalmente con un autobus che procedeva nella corsia opposta. L’impatto è avvenuto lungo il rettilineo che conduce a Playa Blanca, una delle località turistiche più frequentate dell’isola.

Nel sinistro sarebbe rimasto coinvolto anche un numero non ancora precisato di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il bambino, unico superstite della famiglia, ha riportato la frattura di un braccio e di una gamba. Nonostante le lesioni, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

La notizia della scomparsa di Giuseppe Lombardo ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Fondachelli Fantina, dove il giovane era molto conosciuto. In attesa dei risultati degli accertamenti, resta il dolore per una tragedia che ha spezzato due vite e segnato profondamente una famiglia.