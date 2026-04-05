Tragedia a Ispica, cade in una cava sotto il convento: recuperata la salma

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Dramma nel Ragusano, dove una persona ha perso la vita dopo una caduta in una cava situata nei pressi del Convento di Santa Maria di Gesù, a Ispica. Il corpo è stato individuato tra la vegetazione, ai piedi di una parete rocciosa alta circa 60 metri.

Per le operazioni di recupero è intervenuto il Soccorso alpino e speleologico, supportato dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Presenti sul posto anche i Carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

Una volta completati gli accertamenti previsti e ottenuto il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, la salma è stata adagiata su una barella e trasportata fino a un’area più accessibile a valle. Da lì è stata trasferita a bordo di un elicottero per il successivo trasferimento.

Restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto.