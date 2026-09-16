Tragedia a Favara, pensionato di 86 anni si toglie la vita in strada

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Tragedia questa mattina a Favara, dove un pensionato di 86 anni è morto dopo essersi sparato con una pistola mentre si trovava lungo via Vittorio Veneto.

L’anziano, bracciante agricolo in pensione, avrebbe utilizzato un’arma regolarmente detenuta. Il drammatico episodio si è verificato in strada, davanti ad alcuni passanti che hanno assistito alla scena, rimanendo profondamente scossi.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli investigatori, l’86enne avrebbe lasciato un biglietto nel quale avrebbe annunciato la volontà di compiere il gesto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Agrigento e i militari della Tenenza di Favara. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.