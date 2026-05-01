Tragedia a Custonaci: 17enne muore in incidente in moto nella notte

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Dramma nella notte a Custonaci, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale mentre rientrava a casa.

Secondo le prime informazioni, il giovane – Simone Angelo – stava tornando dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, viaggiando in sella alla sua moto. Per motivi ancora da accertare, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto e riportando un violento trauma alla testa.

L’impatto si è rivelato fatale: i soccorsi, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto con ogni probabilità sul colpo.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione gli ultimi istanti prima dell’incidente e a chiarire le cause della caduta.