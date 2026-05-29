Tragedia a Canicattì, 61enne trovato morto in auto: indagano i Carabinieri

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Dramma a Canicattì, dove un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria automobile nella zona di via Carlo Alberto. La scoperta è avvenuta nelle scorse ore dopo una segnalazione che ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi.

Secondo le prime ipotesi investigative, l’uomo, che viveva da solo dopo la scomparsa del padre, avrebbe compiuto un gesto estremo utilizzando un’arma da fuoco. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, ma per il sessantunenne non c’era ormai più nulla da fare.

Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Canicattì e gli specialisti della sezione scientifica di Agrigento, impegnati nei rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

L’autorità giudiziaria di Agrigento ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo. Gli investigatori stanno continuando a raccogliere elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.