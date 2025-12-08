Tragedia a Canicattì: 38enne trovato senza vita in via Diaz. Indagini in corso

Condividi

Canicattì è sotto shock per la tragica scoperta avvenuta nella tarda mattinata di oggi in via Diaz, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Calogero Scaglione, 38 anni, è stato ritrovato senza vita tra due camion. La dinamica dell’accaduto resta ancora avvolta nel mistero e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le ultime ore dell’uomo.

A intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno immediatamente delimitato l’area e avviato i rilievi tecnici. Secondo una primissima ricostruzione, il corpo sarebbe stato individuato da alcuni passanti che hanno dato subito l’allarme. Al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di un incidente sul lavoro, di una fatalità o di un’altra circostanza ancora da chiarire.

La Procura di Agrigento ha già aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla vicenda. Saranno fondamentali gli accertamenti medico-legali, le analisi della scena e le testimonianze di chi potrebbe aver visto o sentito qualcosa nelle ore precedenti.

Calogero Scaglione lascia tre figlie piccole, di tre, sei e otto anni. La comunità locale, profondamente colpita dalla notizia, si è stretta attorno alla famiglia, mentre si attendono ulteriori sviluppi investigativi.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per comprendere cosa sia realmente accaduto in quella stretta area del mercato, teatro di un dramma che ha scosso l’intera città.