Tragedia a Caltanissetta: muore a 16 anni dopo l’incidente, la famiglia sceglie la donazione degli organi

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Non ce l’ha fatta Andrea Riggio, il ragazzo di 16 anni originario di Bompietro rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in via Vassallo, a Caltanissetta. Il giovane è deceduto dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia, dove era stato trasportato in condizioni critiche subito dopo lo scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’autovettura.

Fin dal suo arrivo in ospedale, Andrea era stato sottoposto a tutte le cure necessarie nel tentativo di salvargli la vita. Le sue condizioni, tuttavia, sono apparse da subito estremamente gravi. Nelle scorse ore è stato avviato il protocollo per l’accertamento della morte cerebrale, che ha poi confermato il tragico epilogo.

La notizia ha profondamente colpito non solo i familiari e gli amici del ragazzo, ma anche l’intera comunità di Bompietro e di Caltanissetta, che in questi giorni aveva seguito con apprensione l’evolversi della situazione, sperando in un miglioramento.

In mezzo al dolore, arriva però un importante segnale di solidarietà. I familiari del giovane hanno infatti espresso il consenso alla donazione degli organi. Una scelta di grande generosità che permetterà ad altre persone di ricevere una nuova possibilità di vita o di migliorare significativamente le proprie condizioni di salute.

Un gesto che trasforma una perdita immensa in un messaggio di speranza e altruismo, lasciando un segno profondo nel ricordo di Andrea e nella comunità che oggi ne piange la scomparsa.