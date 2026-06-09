Tragedia a Caltanissetta: muore a 16 anni dopo l’incidente, la famiglia sceglie la donazione degli organi

Non ce l’ha fatta Andrea Riggio, il ragazzo di 16 anni originario di Bompietro rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in via Vassallo, a Caltanissetta. Il giovane è deceduto dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia, dove era stato trasportato in condizioni critiche subito dopo lo scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’autovettura.
Fin dal suo arrivo in ospedale, Andrea era stato sottoposto a tutte le cure necessarie nel tentativo di salvargli la vita. Le sue condizioni, tuttavia, sono apparse da subito estremamente gravi. Nelle scorse ore è stato avviato il protocollo per l’accertamento della morte cerebrale, che ha poi confermato il tragico epilogo.
La notizia ha profondamente colpito non solo i familiari e gli amici del ragazzo, ma anche l’intera comunità di Bompietro e di Caltanissetta, che in questi giorni aveva seguito con apprensione l’evolversi della situazione, sperando in un miglioramento.
In mezzo al dolore, arriva però un importante segnale di solidarietà. I familiari del giovane hanno infatti espresso il consenso alla donazione degli organi. Una scelta di grande generosità che permetterà ad altre persone di ricevere una nuova possibilità di vita o di migliorare significativamente le proprie condizioni di salute.
Un gesto che trasforma una perdita immensa in un messaggio di speranza e altruismo, lasciando un segno profondo nel ricordo di Andrea e nella comunità che oggi ne piange la scomparsa.