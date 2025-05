Traffico in tilt a Porto Empedocle: l’intervento di Cosca (Cgil)

Condividi

Il segretario provinciale della Fillea Cgil Agrigento, Francesco Cosca, denuncia che, a causa dei lavori in corso per l’installazione del dissalatore mobile a Porto Empedocle, il transito lungo il tratto alto della strada statale 115 subisce gravi difficoltà. Secondo Cosca ciò è accentuato dai lavori eseguiti in giorni feriali e in fasce orarie di massimo afflusso veicolare. “Porto Empedocle – aggiunge Cosca – è circondata da numerose strade incomplete, dissestate e abbandonate, che, se anche solo ripristinate in maniera minima e funzionale, potrebbero contribuire ad alleggerire il traffico. E’ inaccettabile che, in presenza di queste potenziali soluzioni, i lavori urgenti come quelli sul ponte Spinola siano rimandati ponendo a rischio la sicurezza delle persone e della struttura. Lanciamo un accorato appello per un piano di viabilità alternativa”.