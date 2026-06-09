Traffico di migranti: 10 arresti

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La polizia di Genova ha smantellato un’organizzazione criminale transnazionale impegnata nel traffico di migranti dalla Tunisia a Pantelleria: 6 arresti e 4 obblighi di dimora nei confronti di dieci cittadini tunisini. L’indagine ha ricostruito quattro traversate tra marzo 2024 e febbraio 2025, che hanno condotto in Italia oltre 120 migranti, ciascuno dei quali avrebbe pagato tra 2.500 e 3.000 euro per il viaggio. Prima della partenza i migranti sono stati concentrati in luoghi di raccolta in Tunisia, privati dei telefoni cellulari e mantenuti sotto controllo per evitare localizzazioni e fughe. L’inchiesta è stata avviata a seguito dello sbarco di 25 migranti intercettati al largo di Pantelleria il 15 marzo 2024, e ha permesso di accertare che l’organizzazione, la pianificazione e il finanziamento dei viaggi avrebbero avuto base operativa a Genova.