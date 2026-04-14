Traffico di droga tra Palermo e Agrigento: 31 imputati, due scelte diverse per il processo

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Si apre un nuovo capitolo giudiziario nell’inchiesta su un vasto traffico di stupefacenti tra Palermo e la provincia di Agrigento. All’udienza preliminare, che vede coinvolte complessivamente 31 persone, sono emerse le prime decisioni sul percorso processuale di alcuni imputati.

Tra questi, due originari di Canicattì hanno optato per strategie difensive differenti: un cinquantenne sarà giudicato con rito abbreviato, mentre un trentasettenne affronterà il processo con rito ordinario, la cui prima udienza è già fissata per il prossimo 5 luglio.

Secondo l’accusa, il primo avrebbe avuto un ruolo di primo piano all’interno dell’organizzazione, occupandosi della gestione degli acquirenti nella provincia agrigentina e partecipando attivamente al traffico di ingenti quantitativi di droga. Il secondo, invece, avrebbe svolto una funzione di supporto, collaborando nell’acquisto di alcune partite di stupefacente.

L’indagine, portata avanti dalla Squadra mobile e culminata nove mesi fa con un blitz che ha condotto a 22 arresti, rappresenta lo sviluppo di un’attività investigativa avviata già nel 2020. Fondamentale, in tal senso, fu il fermo di un corriere trovato in possesso di tre chili di hashish: dall’analisi del suo telefono cellulare gli investigatori sono riusciti a ricostruire una fitta rete di contatti, messaggi e collegamenti tra spacciatori.

Gli inquirenti ritengono di aver individuato anche il vertice dell’organizzazione, un trafficante palermitano già noto alle forze dell’ordine e coinvolto in precedenti operazioni antidroga. Sarebbe stato lui a rifornire i canali di distribuzione diretti verso Canicattì e, più in generale, verso le piazze di spaccio dell’Agrigentino.

Le ricostruzioni investigative parlano di numerosi episodi di compravendita di stupefacenti tra febbraio e aprile 2021, con quantitativi rilevanti: oltre 25 chili di hashish e circa 3 chili di cocaina. In particolare, per uno dei due imputati di Canicattì vengono contestati anche tre episodi specifici, in concorso, per un totale di quasi 15 chili di hashish.

L’inchiesta disegna così i contorni di un sistema ben organizzato, capace di movimentare grandi carichi di droga lungo l’asse Palermo-Canicattì, con ramificazioni diffuse sul territorio e ruoli ben definiti tra i vari componenti del gruppo.