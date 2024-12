Tradizioni culinarie dell’Immacolata, oggi e domani a Casa Barbadoro si riscoprono guasteddre, muffulette e focacce

Condividi

Guasteddra, Muffuletta o Focaccia? Casa Diodoros i prossimi 7 e 8 dicembre celebrerà la tradizione gastronomica siciliana collegata al giorno dell’Immacolata: in aggiunta al menu classico sarà infatti possibile degustare tre prodotti che raccontano il territorio e la storia dell’agrigentino.

Tre preparazioni antiche spesso confuse tra loro, termini usati come sinonimi ma che in realtà hanno una loro storia e rappresentano un mix straordinario di tradizioni legate a periodi specifici dell’anno, festività religiose o pratiche di conservazione alimentare tramandate nei secoli. La guastedda, ad esempio, è spesso associata a versioni farcite o aromatizzate, mentre le muffulette richiamano il pane condito e preparato soprattutto per la Festa di San Martino. Le focacce, dal canto loro, spaziano in numerose varianti regionali, mostrando un adattamento unico ai prodotti del territorio.

A Casa Diodoros potrete partecipare a un viaggio nel passato che rende omaggio alle nobilissime radici di questi pani antichi, ricordando non solo la loro funzione alimentare, ma anche il loro valore simbolico e culturale: tutto nel pieno rispetto del progetto voluto dal Parco Archeologico di recupero e valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Info e prenotazioni al numero 3516110085.