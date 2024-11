Tra Schifani e Miccichè è scoppiata la pace

Condividi

Tra Renato Schifani e Gianfranco Miccichè è scoppiata la pace. I due, dopo dardi e saette, si sono incontrati nell’ufficio del presidente dell’Assemblea Regionale, Gaetano Galvagno, in presenza anche dei capigruppo delle opposizioni per un confronto sul disegno di legge delle variazioni di bilancio. E Schifani racconta: “Quando ho visto Gianfranco Miccichè ci siamo salutati, poi d’istinto gli sono andato incontro, gli ho stretto la mano e ci siamo baciati. Sono davvero contento, non parlavamo da due anni. In politica ho imparato a dimenticare. Sono veramente contento”. Poi ha precisato: “E’ stato un bacio casto”. E poi, nel merito del confronto sul documento contabile, Schifani ha aggiunto: “Ho apprezzato l’intervento di Miccichè, ha detto cose condivisibili sul disegno di legge”. Lo stesso Gianfranco Miccichè ha confermato l’armistizio, puntualizzando anche lui sorridendo: “E’ stato un bacio casto”.