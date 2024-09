Tra sabato e domenica 788 migranti a Lampedusa

Condividi

Tra sabato e domenica a Lampedusa sono approdati 788 migranti, con barche salpate dalla Libia, soccorse dalla Guardia costiera e anche dalla nave ong Open Armas. I viaggiatori hanno pagato fino a 6.000 dollari per la traversata, tra africani, mediorientali e asiatici, in parte diretti in Olanda, Germania e Austria. Con esattezza si sono susseguiti 23 sbarchi. La Prefettura di Agrigento è impegnata ad organizzare i trasferimenti altrove con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.