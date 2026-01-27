Torneo Egogreen 2026: a Siracusa una settimana di tennis giovanile tra sport e valori

Condividi

Dal 8 al 15 febbraio 2026 Siracusa torna protagonista del tennis giovanile con il Torneo Egogreen, appuntamento dedicato ai giovani atleti delle categorie Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16.

La manifestazione si svolgerà sui campi dei Pantanelli, presso la sede storica del Circolo Tennis Farina, punto di riferimento per lo sport e la formazione tennistica nel territorio.

Il Torneo Egogreen non è solo competizione, ma un vero e proprio percorso educativo che mette al centro i valori dello sport: passione, rispetto delle regole, fair play e gioco di squadra. Per una settimana, giovani tennisti provenienti da diverse realtà avranno l’opportunità di confrontarsi, crescere e vivere un’esperienza sportiva completa, dentro e fuori dal campo.

Anche per l’edizione 2026, EgoGreen Energia affianca il torneo, confermando il proprio impegno a sostegno dello sport giovanile e dei suoi valori fondamentali. Un legame che unisce energia, sostenibilità e futuro, accompagnando i ragazzi in un contesto sano e stimolante.

Iscrizioni

Le iscrizioni al Torneo Egogreen sono aperte fino a:

📅 6 febbraio 2026

🕛 ore 12.00

Un appuntamento imperdibile per tutti i giovani tennisti pronti a mettersi in gioco e vivere una settimana di sport ad alto livello nella splendida cornice di Siracusa.

Circolo Tennis Farina

Via Pantanelli 15 – 96100 Siracusa