Tornano le fiamme a Lampedusa: a fuoco un chiosco bar

Tornano le fiamme a Lampedusa. Ad essere preso di mira dalle fiamme un bar chiosco situato nella via Lido Azzurro a pochi passi dal mare e meta di tanti turisti durante i mesi più caldi.

A chiamare i Vigili del Fuoco sono stati alcuni passanti che si sono accorti dell’incendio; il bar è stato immediatamente raggiunto dai pompieri che hanno provveduto a spegnere le fiamme, evitando che le fiamme si propagassero ancora di più e creare ulteriori danni.

Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della locale Tenenza che hanno già avviato le indagini per produrle alla procura della repubblica di Agrigento che ha aperto una inchiesta.