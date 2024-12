Torna l’ “INFLU DAY” dedicato alla vaccinazione antinfluenzale: le azioni ASP per la giornata di domani, sabato 14 dicembre

Condividi

Diverse iniziative organizzate dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento in occasione dell’“INFLU DAY”, la giornata dedicata alla promozione della vaccinazione antinfluenzale in programma domani, sabato 14 dicembre 2024. Nei cinque presìdi ospedalieri della provincia saranno affissi dei poster che propongono l’atto vaccinale, mentre in piazza Cavour, ad Agrigento, dalle ore 9.00 alle 12.30, il Servizio di Epidemiologia, diretto dalla dottoressa Girolama Bosco, in collaborazione con l’Educazione alla Salute aziendale, garantirà la presenza di un ambulatorio mobile per promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della popolazione riguardo l’importanza della prevenzione vaccinale, evitando così il contagio a persone fragili che potrebbero andare incontro a complicanze temibili. Sarà anche aperto, a chiunque voglia vaccinarsi nelle ore antimeridiane, il Centro Vaccinale Unico di Agrigento, che ha sede presso il poliambulatorio, e il Centro Vaccinale di Licata.

L’attività di vaccinazione antinfluenzale, rivolta alle categorie indicate dal decreto assessoriale n.1110 del 20/09/24, è stata avviata capillarmente, sin dallo scorso dal 14 ottobre, coinvolgendo attivamente i pediatri di libera scelta ed i medici di medicina generaleche hanno ritirato il vaccino presso i presìdi di igiene pubblica del territorio e lo somministrano attivamente ai loro assistiti. I centri vaccinali hanno vaccinato regolarmente tutti coloro che hanno scelto di recarvisi per ricevere la vaccinazione antinfluenzale ma, soprattutto, presso tali centri sono stati vaccinati i bambini, ossia i soggetti tra i più vulnerabili. Anche diverse farmacie hanno aderito alla campagna vaccinale e sono state fornite dal Servizio di epidemiologia ASP le dosi di vaccino da somministrare agli utenti che ne hanno fanno richiesta. L’Ufficio Scolastico Provinciale è stato informato dell’inizio della campagna, affinché tutti gli operatori scolastici fossero a conoscenza dell’importanza di essere vaccinati per evitare di contrarre infezioni altamente diffusive come l’influenza, soprattutto per chi frequenta comunità numerose come le scuole. Forniti i vaccini anche alle Case Circondariali, per immunizzare gli ospiti e il personale che vi opera.

La vaccinazione è il mezzo sicuro ed efficace per non contrarre l’infezione, prevenendo l’influenza, ed evitando il contagio a persone fragili che potrebbero andare incontro a complicanze temibili. Per quanto riguarda la vaccinazione anti COVID-19, è garantita presso i centri vaccinali di Agrigento e Sciacca e Licata previo appuntamento; chi lo desidera potrà vaccinarsi presso le farmacie che hanno aderito e presso gli ambulatori dei medici di famiglia che partecipano alla campagna.