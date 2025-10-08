Torna il treno storico tra Templi e Vigata

Condividi

Visualizzazioni 146



Domenica 19 ottobre nuovo appuntamento con il treno storico siciliano da Palermo alla Valle dei Templi di Agrigento e lo splendido borgo marinaro di Porto Empedocle, città natale dello scrittore Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita.

L’iniziativa è dell’Associazione Ferrovie Kaos in collaborazione con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e TrenoDOC.

Il treno, composto da storiche vetture Terrazzini degli anni ’30 e locomotive d’epoca, partirà alle ore 08.27 dalla stazione di Palermo Centrale ed effettuerà fermate intermedie per salita passeggeri nelle stazioni di Bagheria (ore 08.39), Termini Imerese (08.57), Montemaggiore Belsito (09.17) Roccapalumba Alia (09.29), Aragona Caldare (10.47) Agrigento Bassa (11.12), Tempio di Vulcano (11.24), Porto Empedocle Centrale (11.33) e arriverà a Porto Empedocle Succursale alle ore 11.41

I viaggiatori avranno modo di trascorrere una meravigliosa giornata potendo optare tra una visita alla Valle dei Templi di Agrigento e al Giardino della Kolymbethra (link per acquisto biglietti https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-parco-archeologico-e-paesaggistico-della-valle-dei-templi/), oppure visitare l’ottocentesco parco ferroviario di Porto Empedocle Centrale, oppure ancora di vivere una giornata indimenticabile nella Vigata del Commissario Montalbano e degustare le prelibatezze di pesce della borgata marinara di Porto Empedocle.

Alle ore 14.30 è prevista una corsetta intermedia tra Porto Empedocle Succursale, Porto Empedocle Centrale, Tempio di Vulcano e Agrigento Bassa, con ritorno da Agrigento Bassa alle ore 16.30 e arrivo a Porto Empedocle Succursale alle 16.54 per consentire a chi lo vorrà di provare l’ebbrezza di viaggiare a bordo delle mitiche vetture Terrazzini nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento.

Il treno di ritorno per Palermo partirà da Porto Empedocle Succursale alle ore 17.15 ed effettuerà fermate intermedie nelle stazioni di Porto Empedocle Centrale (17.19), Tempio di Vulcano (17.28), Agrigento Bassa (17.39), Aragona Caldare (17.51), Roccapalumba – Alia (18.55); Montemaggiore Belsito (19.06); Termini Imerese (19.35), Bagheria (19.55), e arrivo a Palermo Centrale alle 20.10.

I biglietti per viaggiare a bordo del treno storico sono disponibili all’indirizzo www.railbook.it al costo di:

• 20 euro per la tratta Palermo – Porto Empedocle andata e ritorno;

• 10 euro per la tratta Palermo – Porto Empedocle andata e ritorno ridotto fino a 12 anni;

• 5 euro a tratta per l’itinerario Aragona – Porto Empedocle e per le corsette intermedie;