Torna alla vittoria la Fortitudo, battuto il Rimadesio

Mezzogiorno di fuoco al Palamoncada e la Fortitudo torna alla vittoria tra le mura di casa con un punteggio di 98/83 contro il Rimadesio.
I primi due quarti i biancoazzurri inseguono gli ospiti più fortunati al tiro, ma nel finale del secondo periodo i padroni di casa riagguantano la partita sul -1.
La Fortitudo esce dallo spogliatoio con un piglio totalmente differente e con ottime giocate che ci portano anche al massimo vantaggio sugli ospiti di +17.
Una vittoria corale, nonostante l’assenza in campo di Douvier, che premia il duro lavoro di tutta la squadra e con un’ottima prima partita di Alberto Conti con ben 33 punti a referto.
Testa subito alla prossima sempre in casa domenica 7 Dicembre alle 18.00 contro Legnano.
I tabellini:
Orrego n.e, Grani 19, Querci 6, Di Sibio, Chiarastella 2, Zampogna 16, Viglianisi, Martini 16, Cagliani 6, Conti 33.
foto di Giuseppe Colonna.