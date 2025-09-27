Torna a casa ubriaco, la moglie lo picchia e lo salvano i Carabinieri

Condividi

L’intervento da parte dei Carabinieri ha evitato il peggio. Di fatto i militari hanno tolto dalle grinfie violente di una donna un uomo ubriaco, tornato a casa per l’ennesima volta in evidente stato di ubriachezza.

Gli ultimi avvertimenti da parte della moglie non sono serviti a nulla. Loro abitano in un quartiere di Agrigento. Lui, ieri sera, ancora una volta è tornato a casa con la testa fra le nuvole e la moglie, questa volta, la moglie una 40enne esasperata, ha iniziato a menarlo di santa ragione fino a quando è stato chiesto l’intervento dei Carabinieri. L’intervento è stato davvero provvidenziale.

La donna, una quarantenne agrigentina, ha raccontato di non sopportare più il continuo stato di ubriachezza del coniuge che, a quanto pare, dopo il lavoro spesso torna a casa ubriaco.