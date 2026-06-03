Torino, aggredito dopo gli insulti sulle sue origini siciliane: 26enne finisce in ospedale con la mandibola fratturata

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Un giovane di 26 anni originario di Agrigento e trasferitosi a Torino per motivi professionali è stato vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte del 24 maggio nella zona del Campus Einaudi. Il ragazzo, impiegato in banca e residente nel capoluogo piemontese da alcuni mesi, ha riportato gravi conseguenze fisiche, tra cui una doppia frattura della mandibola che ha reso necessario un intervento chirurgico.

Secondo quanto denunciato dalla vittima ai carabinieri, tutto sarebbe iniziato quando lui e un’amica, dopo aver trascorso la serata in un locale della zona, si sono avvicinati a tre giovani per chiedere indicazioni stradali. Nel corso della conversazione, il 26enne avrebbe riferito di essere siciliano, scatenando una serie di commenti offensivi e discriminatori legati alla sua provenienza.

Il tentativo di stemperare la tensione non sarebbe bastato a evitare l’escalation. Poco dopo, il giovane sarebbe stato colpito ripetutamente con pugni, calci e schiaffi fino a cadere a terra e perdere conoscenza.

I primi soccorsi sono stati prestati dal personale di sicurezza di un locale nelle vicinanze, mentre poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Trasportato all’ospedale Maria Vittoria, il ragazzo è stato medicato con alcuni punti di sutura alla testa e successivamente dimesso.

Nei giorni seguenti, però, il persistere di forti dolori al volto lo ha spinto a sottoporsi a ulteriori controlli presso l’ospedale Molinette. Gli esami radiografici hanno evidenziato una doppia frattura della mandibola, rendendo necessario un intervento chirurgico.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Oltre Dora, impegnati nell’identificazione dei tre presunti aggressori. La vittima ha già presentato una formale querela.