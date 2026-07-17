Titolo: Palermo sotto choc: pensionato accoltellato a morte a Bonagia, arrestato un 23enne

Condividi

Visualizzazioni 107

Un pensionato di 69 anni è stato ucciso a coltellate nel pomeriggio nel quartiere Bonagia, a Palermo. La vittima, Vito Petrigno, è stata aggredita in via Papa Sergio XXIII, nei pressi delle cantine del complesso residenziale in cui abitava.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il delitto sarebbe maturato al termine di una violenta lite con un giovane di 23 anni, residente nella stessa zona. Dopo aver sferrato i fendenti mortali, l’aggressore si è dato alla fuga. Durante quei concitati momenti avrebbe anche spintonato e strattonato la moglie della vittima, intervenuta nel tentativo di capire cosa stesse accadendo.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 69enne a causa delle gravi ferite riportate.

Le ricerche dell’autore dell’omicidio si sono concluse poco dopo. Il giovane è stato rintracciato dagli agenti all’interno dell’abitazione di un amico, dove si era nascosto dopo la fuga.

Nell’area del delitto sono intervenuti il medico legale, che ha eseguito l’ispezione cadaverica, e gli specialisti della polizia Scientifica, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente dell’aggressione e verificare se alla base dell’omicidio vi siano stati contrasti personali o altre cause.

La tragedia ha profondamente colpito il quartiere. I vicini descrivono Vito Petrigno e la sua famiglia come persone tranquille e benvolute. «Erano sempre gentili con tutti, non riusciamo a comprendere come possa essere successa una cosa del genere», raccontano alcuni residenti, ancora increduli per quanto accaduto.