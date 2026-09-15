Tir contro la galleria San Nicola, danneggiata l’illuminazione: chiusa la A19 Palermo Catania

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La A19 Palermo-Catania è temporaneamente chiusa al traffico nel tratto dallo svincolo di Enna in direzione Palermo, a causa di un incidente autonomo.

Un mezzo pesante ha urtato all’interno della galleria San Nicola la struttura che sostiene l’impianto di illuminazione, provocandone il danneggiamento. Nell’impatto sarebbero stati interessati anche alcuni elementi strutturali del tunnel.

Il conducente del tir è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche e nelle operazioni di messa in sicurezza, insieme alla Polizia Stradale, ai tecnici Anas e al personale del 118.

La circolazione resterà interrotta fino al completamento degli accertamenti sulla sicurezza della galleria e degli interventi necessari.