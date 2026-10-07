Tifi Akragas? Quest’anno allo stadio ci pensa Egogreen

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Energia, passione e calcio si incontrano. EgoGreen scende in campo al fianco dell’Akragas SLP e dei suoi tifosi con una nuova iniziativa che trasforma la scelta della propria fornitura energetica in un’opportunità per vivere da protagonista la stagione del Gigante.

1 contratto EgoGreen Luce oppure Gas

Abbonamento in Curva.

2 contratti EgoGreen – Luce + Luce, Gas + Gas oppure Luce + Gas

Abbonamento in Tribuna Coperta più gadget esclusivi EgoGreen.

Una scelta per la tua energia. Una stagione intera accanto all’Akragas. Per EgoGreen sostenere il Gigante significa essere vicini alla squadra, alla città e a tutti i tifosi biancazzurri. La tua energia. Il tuo posto allo stadio. La tua passione per il Gigante.

Per conoscere modalità di partecipazione e dettagli dell’iniziativa è possibile rivolgersi alla sede EgoGreen del Villaggio Mosè, in via Leonardo Sciascia SNC. Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile presso la sede.

Egogreen e Akragas: insieme, la passione ha più energia!