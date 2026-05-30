“Tesoro Messina Denaro”: Giacomo Tamburello ha risposto al Gip

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Si è svolto innanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Antonella Consiglio, l’interrogatorio di garanzia di Giacomo Tamburello, l’ex commerciante di Campobello di Mazara arrestato giovedì per riciclaggio di capitali illeciti. Secondo la Procura antimafia di Palermo sarebbe stato socio di Matteo Messina Denaro e della sua famiglia dagli anni ’80 in un fiorente traffico di droga, riuscendo ad accumulare un ingente patrimonio. Nell’ambito dell’inchiesta la Guardia di finanza ha eseguito il sequestro di beni immobili, società, disponibilità finanziarie per un totale di 200 milioni di euro. Tamburello, che ha già scontato diverse condanne per traffico di droga, ha risposto alle domande del giudice. Sono indagati anche l’ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca, arrestati in Spagna per le stesse contestazioni di reato. Nei prossimi giorni il giudice iberico dovrà convalidarne l’arresto, mentre per il loro interrogatorio di garanzia si dovrà attendere l’estradizione in Italia.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)