Terremoto nella sanità siciliana, si dimette l’assessore Giovanna Volo. Al suo posto l’attuale Direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni

– L’attuale direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, è il nuovo assessore alla Sanità della Regione Siciliana. E’ quanto si legge in una nota della Regione. “L’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo – sottolinea la nota -, ha rassegnato stamattina le sue dimissioni dall’incarico per motivi personali. Il presidente della Regione, Renato Schifani, durante un incontro a Palazzo d’Orléans, l’ha ringraziata per il lavoro svolto e l’abnegazione dimostrata in questi primi due anni di legislatura. Al suo posto, il presidente ha nominato l’attuale direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni”, conclude la nota.

(ITALPRESS)