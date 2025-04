Condividi

Terremoto nella notte tra Sicilia e Calabria. Alle 3:26 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.8 con epicentro al largo del mar Ionio meridionale a una profondità di 48 km. L’epicentro è a circa 89 chilometri da Siracusa. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione a Catania, nella provincia etnea, lungo tutta la costa ionica, in parte in quella tirrenica e anche nella zona di Reggio Calabria. Non sono segnalati danni o feriti. Data la magnitudo non molto elevata dell’evento non è stata diramata un’allerta tsunami per l’area. La soglia di attivazione del Centro Allerta Tsunami è infatti magnitudo 5.5.