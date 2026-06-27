Terremoto in Venezuela: George Palmer organizza raccolta solidale in provincia di Agrigento

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Due terremoti devastatori hanno colpito il Venezuela il 24 giugno 2026, con epicentro a Yaracuy: il primo di magnitudo 7,2 seguito 39 secondi dopo da una scossa di 7,5. Il bilancio è drammatico con almeno 235 morti, circa 4.300 feriti e centinaia di dispersi.

Dalla provincia di Agrigento arriva una risposta concreta di solidarietà. George Palmer, dj di origini venezuelane che vive da anni nel territorio agrigentino, ha lanciato una raccolta straordinaria di aiuti umanitari per le vittime del sisma.

L’iniziativa prevede la raccolta di viveri, vestiti, coperte e fondi attraverso punti di distribuzione a Camastra, Favara, Agrigento e San Leone. Palmer sta coordinando direttamente gli sforzi, sfruttando la sua esperienza e i contatti con la comunità venezuelana dell’isola.

Per chi desiderasse partecipare, è possibile contattare l’organizzatore attraverso il canale WhatsApp dedicato (disponibile nel link indicato) e seguire gli aggiornamenti su Instagram (@DjGeorgePalmerMusic).

Diverse nazioni e organizzazioni internazionali stanno già dispiegando squadre di soccorso e hanno promesso aiuti, con decine di veicoli che trasportano personale di soccorso e aiuti umanitari verso le zone colpite.

L’appello di Palmer rappresenta un importante contributo dal territorio siciliano verso la popolazione venezuelana in questo momento di estrema difficoltà.