Terremoto di magnitudo 4.0 al largo di Trapani

Una forte scossa sismica di magnitudo ML 4.0 è avvenuta in serata in mare nella zona delle isole Egadi, nel trapanese. Il terremoto è stato registrato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 21.45, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0440, 12.2780 ad una profondità di 5 chilometri. Non ci sono segnalazioni di danni a cose e persone, ma la scossa è stata avvertita nel trapanese, nel palermitano e nell’area del Belice.