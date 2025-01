“Termovalorizzatori”, rigettato il ricorso del Pd

Condividi

Visualizzazioni 158

Il presidente della Regione, Schifani, recepisce il parere negativo del Consiglio di giustizia amministrativa e rigetta il ricorso del Partito Democratico contro i termovalorizzatori.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha firmato il decreto che rigetta il ricorso presentato dal Partito democratico per l’annullamento del decreto dell’assessore regionale a Territorio e Ambiente tramite cui è stato espresso parere favorevole sul procedimento di valutazione ambientale dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti che comprende, tra l’altro, l’installazione di due termovalorizzatori in Sicilia.

E perché Schifani ha rigettato il ricorso? Perché ha recepito il parere obbligatorio e vincolante sul ricorso del Partito Democratico reso dal Consiglio di giustizia amministrativa che, riunendosi lo scorso 16 gennaio, si è espresso per il rigetto del ricorso straordinario del PD al presidente della Regione. E perché il Consiglio di giustizia amministrativa ha sentenziato il rigetto? Per due ragioni: per il difetto di legittimazione attiva, non avendo il partito ricorrente dimostrato di possederne i requisiti. E per il difetto dell’interesse, essendo stato impugnato un parere avente natura di atto endoprocedimentale, ovvero un atto preparatorio, e non conclusivo, che si compie prima del provvedimento finale.

A seguito di tutto ciò, Renato Schifani impugna ancora con maggiore determinazione il timone della navigazione verso i termovalorizzatori. E dichiara alla stampa: “Sui termovalorizzatori andiamo avanti nonostante i ricorsi. La corsa sarà ad ostacoli in tutti i sensi, ma io vado avanti determinato senza se e senza ma”.