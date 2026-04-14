Terme di Sciacca, Schifani: due offerte per il rilancio del patrimonio

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato su Facebook l’apertura delle buste con le offerte per il rilancio delle Terme di Sciacca, con due proposte presentate, a conferma dell’interesse verso un progetto strategico per il territorio. La Regione Siciliana contribuisce con 50 milioni di euro, provenienti dai fondi sviluppo e inclusione, per restituire funzionalità al patrimonio termale. Schifani ha espresso soddisfazione per tale passo decisivo, evidenziando l’obiettivo di risolvere un problema storico e di creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro per la zona.
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