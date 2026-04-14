Terme di Sciacca, Schifani: due offerte per il rilancio del patrimonio

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Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato su Facebook l’apertura delle buste con le offerte per il rilancio delle Terme di Sciacca, con due proposte presentate, a conferma dell’interesse verso un progetto strategico per il territorio. La Regione Siciliana contribuisce con 50 milioni di euro, provenienti dai fondi sviluppo e inclusione, per restituire funzionalità al patrimonio termale. Schifani ha espresso soddisfazione per tale passo decisivo, evidenziando l’obiettivo di risolvere un problema storico e di creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro per la zona.