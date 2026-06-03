Terme di Sciacca, Schifani annuncia un operatore per il rilancio

Nel corso di una visita a Sciacca, il presidente della Regione ha confermato il massimo impegno del governo per il rilancio delle Terme di Sciacca, e ha annunciato l’individuazione di un operatore interessato alla gestione. E poi Schifani sui social ha scritto: “Sciacca merita di tornare a valorizzare uno dei suoi patrimoni più importanti. Abbiamo lavorato con determinazione per avviare il percorso di rilancio e riapertura della struttura. E’ già stato individuato un operatore qualificato per portare avanti il progetto. La visita alle terme è stata anche l’occasione per incontrare cittadini, operatori e famiglie del territorio. Il dialogo con le comunità è fondamentale per costruire scelte concrete e condivise”.
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