Il governo regionale rilancia il progetto di riqualificazione delle Terme di Sciacca. Approvato il nuovo bando di gara, prossimo alla pubblicazione. Previsto un investimento di 50 milioni di euro attraverso un’operazione di partenariato pubblico-privato strutturata con lo strumento della finanza di progetto, che include concessione, progettazione, esecuzione dei lavori e gestione del complesso termale. Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica TuttoGare entro il 27 febbraio 2026.

Schifani sottolinea: “Si tratta di un progetto strategico per lo sviluppo della Sicilia, in grado di generare occupazione qualificata, destagionalizzare i flussi turistici e valorizzare le straordinarie risorse naturali del territorio.” Tra le principali novità vi è la durata della concessione del complesso immobiliare, che è estesa fino a 99 anni, rispetto ai 30 precedenti, per garantire tempi di ammortamento adeguati.