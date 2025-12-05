Tentò di uccidere l’ex moglie: condannato

Condividi

Visualizzazioni 147

Il Tribunale di Marsala ha condannato Diego Roberto Liuzza, 56 anni, commerciante, a 5 anni e 4 mesi di carcere per il tentato omicidio dell’ex moglie. Il pubblico ministero ha proposto una pena di 8 anni. Il 4 ottobre del 2024, Liuzza si recò nell’abitazione della donna, da cui era separato, e dopo un litigio la colpì con due coltellate alla schiena. L’ex suocero, che udì le grida della figlia, intervenne bloccando Liuzza in una colluttazione. L’uomo fu arrestato dai Carabinieri mentre tentava di allontanarsi in bicicletta, con macchie di sangue addosso. In aula Liuzza ha ammesso la sua responsabilità, dichiarando però di non aver mai avuto l’intenzione di uccidere l’ex moglie. Lei si è costituita parte civile. Provvisionale di 4.000 euro.