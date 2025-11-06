Tentato omicidio con accoltellamento: un arresto

Condividi

A Ragusa la Polizia ha arrestato un egiziano di 29 anni per tentato omicidio e porto illegale di armi atte ad offendere. Lui in Corso Italia avrebbe accoltellato un connazionale di 19 anni, ricoverato poi in ospedale e attualmente in prognosi riservata. Il 29enne lo ha ferito con un coltello a serramanico. L’aggressore è stato rintracciato nella sua abitazione, nel centro storico, dove sono stati rinvenuti il coltello e gli indumenti ancora macchiati di sangue.